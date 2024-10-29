Изменится ли что-либо в выплате пенсий по инвалидности после реформы МСЭК

В министерстве объяснили, что предусмотрено реформой

В Украине распускают медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и в сети распространилась информация, которая создает негативные впечатления о реформе МСЭК и изменениях в системе социальной поддержки лиц с инвалидностью.

Всем, кому начисляется пенсия по инвалидности, назначенная на законных основаниях, будут получать свои выплаты. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

"Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", — пояснили в министерстве.

Также добавили, что реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью разработана с целью улучшить поддержку таким гражданам, а именно, ускорить назначение помощи, уменьшить бюрократию и сделать эту систему прозрачной и удобной для украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине будет работать накопительная система, которой предусмотрено самостоятельное пенсионное накопление.