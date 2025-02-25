В українців перестав працювати "Приват24": що відомо про збій (оновлено)

Додаток не дозволяє увійти в обліковий запис

Збій у роботі банківського додатку "Приват24" стався увечері 25 лютого. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом до своїх облікових записів.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу". При спробі входу в деяких користувачів нічого не відбувається або з’являється безкінечне завантаження. З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо.

Оновлено: станом на 18.40 проблем більше не спостерігається.

На офіційних сторінках "ПриватБанку" поки немає жодної інформації про технічні неполадки. Також відсутні попередження про регламентні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у роботі "Нової пошти" стався збій. Користувачі повідомляли про проблеми з відправкою та отриманням посилок

Також ми повідомляли, що українці поскаржилися на збій у "Дії" після початку голосування у нацвідборі на Євробачення-2025. Користувачі говорили, що додаток періодично видає повідомлення про помилку при спробі проголосувати в опитуванні, водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заперечував збій. Деякі написали, що через збій не змогли зробити вибір кандидата на "Євробачення"