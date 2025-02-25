Вся країна — в заручниках. Активіст назвав головний "баг" Конституції України

До влади часто приходять пересічні, але корисливі люди

Основний Закон України надає занадто великі повноваження президенту, тому нам потрібен новий "конституційний дизайн", який би урізав права глави держави, котрий може виявитися популістом, на користь глави уряду.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, Він заявив про свої президентські амбіції і назвав основний "баг" Конституції України.

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

— Президент надто сильний. І цією хворобою зараз хворіє Америка. Виходить популіст, "продає" шоу або кіно, народ закохується (у народу немає знань) і обирає його. І потім країна стає заручником однієї особи, — каже активіст.

За його словами, статистика показує, що Вашингтони рідко стають президентами. Як правило, до влади приходять набагато більш пересічні і корисливі особистості.

— Відповідно, вся країна заручник однієї людини. Як було при Петрі Олексійовичі [Порошенку], як було при Ющенку. Навіть, коли Зеленський переміг з розгромним рахунком. Скільки було? 73 відсотки? Але ж прийшла голосувати половина виборців (за даними ЦВК, явка становила 62%. — Ред.) Тобто, більшість країни програла.

Головна хвороба в Україні — надто сильна позиція президента. Президент має стати набагато слабшим, а основною фігурою в політичній архітектурі України має бути прем'єр-міністр, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли в Україні можуть пройти вибори президента і парламенту.