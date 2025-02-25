Умови стали м’якшими: Україна згодна на угоду зі США щодо мінералів — FT

Угода з видобутку рідкісноземельних металів України буде підписана

Україна згодна підписати угоду зі США щодо видобутку рідкісноземельних металів. Попередньо відомо, що її умови стали м’якшими.

Як пише Financial Times, в угоді більше немає вимоги щодо права на 500 мільярдів потенційного доходу від розробки ресурсів. Зазначається, що Київ сподівається, що укладання угоди допоможе розтопити лід у відносинах із Вашингтоном.

"Угода про корисні копалини — це лише частина загальної картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що це частина більш масштабної картини", — розповіла віцепрем'єрка і голова переговорної делегації Ольга Стефанишина.

Українські чиновники також не виключили, що президент Володимир Зеленський вирушить "найближчими тижнями" до Вашингтона, щоб підписати угоду.

Згідно з даними видання, у фінальній версії від 24 лютого зазначено створення фонду, до якого будуть вносити 50% доходів від "майбутньої монетизації" державних ресурсів, що включає нафту та газ. Фонд інвестуватиме лише в українські проєкти.

Також у фонд не входитимуть ресурси, які вже приносять прибуток українському бюджету, тобто "Нафтогаз" та "Укрнафта" не будуть пов’язані з його діяльністю.

Угода не містить жодних гарантій безпеки від США, також у ній не піднімається тема розміру частки Вашингтона. Вважається, що ці моменти будуть розглянуті у інших угодах.

Ще одним моментом у новій угоді було включення мандату на інвестування в Україну. Тобто в тексті вказано, що Вашингтон допомагатиме Україні з економічним розвитком.

При цьому представники України кажуть, що угода поки буде лише рамковою і жодні доходи не будуть нікуди переходити до створення фонду. Це має дати час для обговорення всіх можливих спірних моментів.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.