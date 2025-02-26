Церковне свято 26 лютого: що заборонено робити сьогодні, щоб не залучити до життя невдачі

Дотримуйтесь важливих традицій і заборон цього дня

У середу, 26 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять святителя Порфирія, архієпископа Газського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 11 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Порфирій, архієпископ Газський жив у IV–V століттях і прославився своїм подвижництвом, праведним життям та боротьбою з язичництвом у Палестині. У молодості він залишив мирське життя і вирушив до Єгипту, де став ченцем. Пізніше він оселився в Йорданській пустелі, вдаючись до суворого посту і молитви.

Через п’ять років подвижництва Порфирій вирушив до Єрусалиму, де тяжко захворів. Він вирушив у храм Гробу Господнього, прийняв Святі Дари та чудовим чином зцілився. Завдяки працям святителя язичництво у Газі було остаточно витіснене християнством.

Що можна робити 26 лютого:

Віряни вшановують пам’ять святителя Порфирія – моляться про захист від бід та зміцнення здоров’я;

У цей день слід уникати сварок. Вважається, що конфлікт у цей день призведе до тривалих розбіжностей;

Важливо робити добрі справи. Необхідно допомогти близьким, виявити турботу і милосердя до тих, хто цього потребує;

Що не можна робити 26 лютого:

Цього дня не варто позичати гроші та брати їх у борг, бо можна залучити фінансові труднощі;

Не можна розпочинати важливі справи, інакше є ризик зазнати невдач;

Не можна лінуватися і ледарювати – згідно з народними віруваннями, це може призвести до занепаду сил та проблем у майбутньому.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.