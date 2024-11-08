Военные могут получить 70 тыс. грн. вознаграждения: какие условия

Она выплачивается в случае выполнения боевых заданий в течение 30 дней

Украинским военным предусмотрено не только денежное обеспечение, но и вознаграждения за выполнение боевых задач. Одно из таких выплачивается в сумме 70 тысяч гривен.

Она предусмотрена для военнослужащих Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейских. Об этом объясняет АрмияInform.

Эти категории должны одновременно находиться на фронте и выполнять специальные или боевые задачи в первом эшелоне обороны или наступления.

В то же время, на нее имеют право военные, выполняющие задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага.

По расчетам издания, военные смогут получить 190 тысяч гривен. В эту сумму входит денежное обеспечение (минимум 20 100 гривен), 100 тысяч гривен "боевых", а также вознаграждение в 70 тысяч гривен.

Однако следует отметить, что такая выплата зависит от количества дней, во время которых военные выполняют боевое задание. Таких дней должно быть 30 суммарно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты предусмотрены уволенным военным.