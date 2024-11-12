Пенсионеры могут получить значительную надбавку к выплатам, но при определенных условиях
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Следует подать определенный список документов
Некоторые пенсионеры каждый месяц получают специальные государственные надбавки к пенсии. Одна из таких предусмотрена в случае, если пожилой человек живет сам и нуждается в постороннем уходе из-за состояния здоровья.
Для оформления такой выплаты заявителю следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
Кто может получить такую надбавку и какова ее сумма
Прибавка в размере 40% пожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 944,4 гривны, рассчитана для пенсионеров, которые:
- старше 80 лет;
- получают пенсию по возрасту;
- живут в одиночестве;
- нуждаются в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья (в частности, от соцработников).
Как оформить такую надбавку
Пенсионер должен обратиться в ПФУ со специальным заявлением и документами:
- удостоверение личности (паспорт);
- РНОКПП;
- выписка из ПФУ, удостоверяющая, что пенсионер еще не получает надбавки по уходу;
- заключение врачебно-консультативной комиссии о соответствующем состоянии здоровья.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может увеличить свою пенсию на половину.