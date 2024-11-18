Укр

Как и где можно проверить информацию о назначении пенсии

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна Новость обновлена 18 ноября 2024, 15:44
Гривна. Фото Слово и дело

Это можно сделать очень быстро

Украинцы могут выйти на пенсию за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по возрасту. Оформить и узнать ее назначение можно онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Эта информация доступна лицу, имеющему статус пенсионера. Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Чтобы получить такие данные, украинцу нужно осуществить несколько шагов:

  • авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;
  • в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.

Помимо статуса оформленной пенсии, пожилому лицу будет доступна следующая информация:

  • данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
  • протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
  • электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

В то же время, украинцы также имеют право подать заявление на назначение пенсии на портале ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, планируют ли в Украине повышать возраст выхода на пенсию.

Теги:
#ПФУ #Пенсии #Оформление пенсии