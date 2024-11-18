Как и где можно проверить информацию о назначении пенсии
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Украинцы могут выйти на пенсию за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по возрасту. Оформить и узнать ее назначение можно онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Эта информация доступна лицу, имеющему статус пенсионера. Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Чтобы получить такие данные, украинцу нужно осуществить несколько шагов:
- авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.
Помимо статуса оформленной пенсии, пожилому лицу будет доступна следующая информация:
- данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
В то же время, украинцы также имеют право подать заявление на назначение пенсии на портале ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, планируют ли в Украине повышать возраст выхода на пенсию.