Некоторым пенсионерам увеличили сумму надбавки: кому она предусмотрена

Для этого лицу нужно получить специальный статус

Украинским пенсионерам при определенных условиях предусмотрены надбавки. Одна из таких осуществляется при условии, что лицо имеет статус почетного донора.

Сумма доплаты к пенсии составляет 10 процентов прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Об этом говорится в законе "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", передает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Такая надбавка предусмотрена гражданину, бесплатно сдавшему 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.

В то же время, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2920,00 гривны. Поэтому сумма надбавки составляет 292,0 гривны, вместо 258,9 гривны, как было в 2023 году.

Чтобы получить такую доплату, пенсионеру необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и предоставить следующие документы:

паспорт,

идентификационный номер;

удостоверение донора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры могут лишиться более чем 2300 гривен доплаты.