Вкусности подорожают: в следующем году цены на сахар взлетят

Цена заметно изменится

Товары из категории бакалеи продолжают дорожать, и тенденция сохранится в дальнейшем. Сахар также не будет стоять на месте и со следующего года стоимость его может вырасти до 32 гривен за тонну.

Украинские изготовители сахара начали получать новые варианты экспорта своего товара. За неделю его ценник вырос на 1-1,5 гривны за килограмм и сейчас он колеблется в пределах 23-24,50 гривны, сообщили аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в пределах ВАР.

Причинами повышения стоимости стали стабилизация внутреннего спроса и начало возобновления экспорта, то есть, украинские производители постепенно возвращаются на внешние рынки.

Уже с 2025 года планируется частичное открытие европейского рынка для украинской продукции. Это может оказать серьезное влияние на цены. Во второй половине сезона есть вероятность значительного роста стоимости сахара, как прогнозируют эксперты.

"С 1 января 2025 года мы можем увидеть активный рост цен, когда откроется европейский рынок. В прошлом сезоне цены достигали уровня 29–32 тысяч грн/т по НДС. Возможно, в этом сезоне мы тоже вернемся к этим показателям", — подчеркнули в сообщении.

Сколько стоит сахар в магазинах

Согласно данным сайта Минфин, средняя стоимость на товар составляет 35,02 гривны. В октябре цена на него была 35,44 гривны. За месяц разница составила 0,42 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что производство картофеля сократилось в Украине. Местами ценник на него вырос на 170%.