Выпечка подорожает? Два популярных продукта продолжают расти в цене

Есть актуальные ценники в магазинах

На украинском рынке уже довольно давно наблюдается положительная тенденция цен на популярные товары, которые есть почти на каждом столе. В эту категорию добавились подсолнечное и сливочное масло.

Согласно данным мониторингового сайта "Минфин", больше всего за месяц выросла цена на сливочное масло. В течение октября-ноября разница составила около 7 гривен.

Цены на подсолнечное масло и сливочное масло

В настоящее время масло "Олейна" рафинированное 850 мл можно приобрести в среднем за 65,95 гривны. Месяцем ранее стоимость составляла 65,77 гривны, то есть была ниже на 0,18 гривны.

В то же время средняя цена на масло "Щедрий Дар" рафинированное 850 мл составляет 69,40 гривны. В октябре она стоила 62,53 гривны. Разница в стоимости составила 6,87 гривны.

В настоящее время средняя стоимость на масло "Яготинське 73%" 200 гр составляет 100,45 гривны. В период октября-ноября цена выросла на 6,96 гривны, ведь месяцем ранее масло стоило 93,49 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ноябре должна подорожать еще одна популярная категория продуктов. Эти товары есть у каждого на кухне.