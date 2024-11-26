Некоторые ВПЛ могут потерять свои выплаты: при каком обстоятельстве

Нужно быть внимательным

Граждане, вынужденные переехать в другие области Украины из зоны боевых действий, могут оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) (ВПО в укр.). В случае изменения места регистрации переселенцы могут потерять право на выплаты.

Чтобы этого избежать, лицам нужно встать на учет после переезда. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Как пояснили в сообщении, ВПЛ должны сообщить в орган социальной защиты об изменении места жительства или возвращения домой. Чтобы начисление выплаты продолжили, орган социальной защиты по новому месту жительства направляет запрос в соответствующий орган по предыдущему адресу. В свою очередь социальная сервисная служба может провести выборочную проверку факта проживания ВПЛ.

В случае, если переселенцы не будут найдены по фактическому месту жительства, служба оформляет запрос в акт. ВПЛ в течение 10 дней должен явиться в орган соцзащиты по месту учета. В противном случае выплаты прекращаются.

Осуществление денежной помощи можно возобновить, когда ВПЛ становится на учет по месту фактического проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из ВПЛ и где помогут с денежной выплатой на аренду жилья.