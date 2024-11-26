От 20 до 50 тыс. грн для военных на снаряжение. Кому и где можно подать заявление

Начисление выплаты продолжается с начала года

Военные в Украине до своего денежного обеспечения могут получить определенные единовременные выплаты, например на снаряжение.

Такое начисление будет производиться в Ивано-Франковске. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Он напоминает, что в Ивано-Франковске военные могут получить средства на амуницию. Ее сумма составляет 20 тысяч гривен. В то же время, если они несут службу на передовой, то бойцы имеют право на 50 тысяч гривен.

После принятия решения о выплате для военных на снаряжение на исполкоме, еще 746 защитников получат помощь на сумму 21 660 000 гривен. С начала 2024 года такое начисление выделили для 5316 военнослужащих на общую сумму 164 640 000 гривен.

Чтобы заявителю получить ее, им необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) общины, а заявление можно подать онлайн на сайте ЦПАУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ежемесячные дополнительные выплаты к денежному довольствию могут получить военные.