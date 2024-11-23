Не солодке життя України — цукор та шоколад дорожчають, ціна падати й не думає

В 2025 році ситуація не зміниться на краще

Ціна на шоколад суттєво зросте в найближчі місяці. Одна з причин — "криза какао", а також суттєве здорожчання цукру.

Через зростання вартості какао основні виробники шоколаду починають перекладати ці витрати на споживачів. Такі компанії, як Hershey і Mars, заявили, що піднімуть ціни, щоб компенсувати зростання вартості какао та цукру.

Ціни на какао різко зросли, досягнувши історичного максимуму майже в 10 000 доларів США за метричну тонну на початку 2024 року. Відтоді ціни дещо знизилися, але прогнозується, що в 2025 році здорожчання шоколаду не зупиниться.

Проблема з вартістю какао виникла через хвороби рослин та несприятливу погоду в Західній Африці, зокрема в Гані та Кот-д’Івуарі, де знаходиться 70 відсотків світового виробництва какао.

Вартість цукру також не сповільнюється, а ріст навпаки може прискоритися на початку 2025 року. За тиждень ціна зросла на 1 — 1,5 гривні на кілограмі. Причиною називають відновлення експорту та стабілізація попиту всередині країни.

Що роблять виробники, щоб зекономити

Багато виробників додають нові інгредієнти для зменшення вмісту какао. Серед варіантів — заміна частини шоколаду горіхами, фруктами або зернами. Також звичні плитки почали випускати меншого розміру, щоб не сильно міняти ціну.

Раніше "Телеграф" розповідав про здорожчання певних продуктів до новорічних свят. Серед них не тільки м’ясо та яйця.