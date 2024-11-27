Популярный салатный овощ бьет новый ценовой рекорд: будет ли подорожание в дальнейшем

В прошлом году ценник был меньше на 33%

Сезонные фрукты и овощи в Украине заметно вырастут в стоимости в течение ноября. Подорожание также постепенно происходит на тепличные огурцы, которые снова побили ценовые рекорды.

Ценовой рост возобновился из-за сокращения предложения импортной продукции на нашем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас тепличные огурцы можно приобрести по 90-120 гривен килограмм, но цена зависит от сорта, качества и объемов партии предлагаемой продукции. На прошлой неделе стоимость колебалась в пределах 70–100 гривен.

Как говорят операторы рынка, на рынке нет стабилизации с ценами из-за сокращения предложения импортных овощей, что в свою очередь не может покрыть спрос со стороны покупателей.

"Стоит отметить, что сейчас украинским комбинатам уже удается отгружать огурцы в среднем на 33% дороже, чем в аналогичный период прошлого года", — говорят в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что подорожание этого овоща сохранится в ближайшее время. Повлиять на цены может только новая объемная поставка импортных огурцов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что два популярных продукта продолжают дорожать. Обычно их используют для выпечки.