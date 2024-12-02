Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от УВКБ ООН: где будет регистрация

ВПЛ и вернувшиеся в страну украинцы, если отвечают определенным критериям уязвимости и проживают во Львовской и Тернопольской областях, могут получить деньги от фонда УВКБ ООН

Благотворительный фонд УВКБ ООН продолжает давать денежную помощь некоторым категориям населения. Теперь ее можно оформить во Львовской и Тернопольской областях.

Регистрация на выплату продлится с 3 по 6 декабря включительно. Об этом сообщили в Telegram-канале фонда.

Кто может получить помощь

Получить выплату во Львовской и Тернопольской областях могут следующие категории населения:

лица со статусом ВПЛ, переместившиеся за последние 6 месяцев;

украинцы, вернувшиеся в Украину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместились за границу;

украинцы, которые вернулись в постоянное местожительство после того, как были вынуждены покинуть жилье и переместиться в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

В то же время они должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

семья только с одним из родителей, имеющих 1 и более детей в возрасте до 18 лет или проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокая (несколько одиноких) пожилых людей от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет);

семья, имеющая в составе один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые заболевания, инвалидность и т.д.

Кроме того, лица, получавшие денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения через военные действия вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за границы, могут подать заявку, если имеют уязвимость.

Следует отметить, что лица, которые отвечают таким критериям, также должны иметь месячный доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

Итак, мобильная бригада БФ будет работать во Львовской и Тернопольской областях по следующему графику:

Во Львовской области прием в порядке живой очереди:

3 декабря , город Стрый , пер. Героев Небесной Сотни, 1, с 11:00 до 15:00;

, , пер. Героев Небесной Сотни, 1, с 11:00 до 15:00; 4 декабря , город Моршин , ул. Привокзальная, 47, с 11:00 до 15:00;

, , ул. Привокзальная, 47, с 11:00 до 15:00; 5 декабря, город Золочев, ул. Пачовского, 7, с 11:00 до 15:00.

В Тернопольской области прием в порядке живой очереди:

6 декабря, город Тернополь, ул. Медовая, 3, с 09:30 до 15:00.

Центр регистрации в городе Львов, пл. Маланюка, 2 работает так: понедельник — четверг, с 09:00 до 16:00 (живая очередь).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как некоторым семьям получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.