Здався чи ні? Що відомо про долю вбивці Ганула

ЗМІ повідомляли, що вбивця здався самостійно

Вбивство Дем'яна Ганула, одеського активіста, досі не розкрите. Пошуки зловмисника тривають.

Одеське видання "Думська" повідомило, що вбивця Ганула нібито здався правоохоронцям. За їхньою інформацією, чоловік сам подзвонив до поліції. Проте згодом ця інформація не підтвердилася.

Також у соціальних мережах з'явилося відео з гонитвою за автомобілем, на якому, ймовірно, втікав стрілець. Однак у цій машині підозрюваного не виявили.

Національна поліція офіційно спростувала інформацію про те, що вбивця здався. "Пошуки стрільця продовжуються. Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Вбивство одеського активіста сталося 14 березня в центрі Одеси близько 10:30 ранку. Стрілець зробив два постріли та зник із місця злочину. Одразу після цього в місті запровадили план-перехоплення "Сирена".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що розслідування вбивства Дем'яна Ганула перебуває під його особистим контролем. До Одеси направили слідчо-оперативну групу з кращих працівників центрального апарату Нацполіції, а також полк правоохоронців.

"Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", – зазначив Клименко.

Правоохоронці спростували попередню інформацію про те, що вбивця був одягнений у військову форму. Поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Ще в липні 2024 року Дем'ян Ганул звертався до СБУ з проханням захистити його. Активіст повідомляв про численні погрози та про те, що російські ресурси розмістили в мережі особисту інформацію про його рідних і навіть призначили винагороду до 10 тисяч доларів за напад на нього. Також "Телеграф" писав, що відомо про особисте життя вбитого активіста.