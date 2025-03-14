Трамп розповів, про що він розмовляв із Путіним

Не виключено, що Путін вдається до маніпуляцій

Трамп та Путін провели розмову і президент Америки заявив про "дуже хороші і продуктивні переговори". При цьому Трамп зазначив, що зараз тисячі українських солдатів нібито перебувають в оточенні армії РФ і він наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі truth social. Очевидно, йдеться про Курську область, хоча Україна цю інформацію офіційно не підтверджує.

Трамп також підкреслив, що після переговорів з Путіним "є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться".

Повний текст заяви Трампа про розмову з Путіним "Телеграф" подає нижче:

"Учора в нас були дуже хороші й продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться — АЛЕ В ЦЕЙ САМИЙ МОМЕНТ ТИСЯЧИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК ПОВНІСТЮ ОТОЧИНЕНІ РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКОВИМИ І ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДУЖЕ ПОГАНОМУ ТА ВРАЗЛИВОМУ ПОЛОЖЕННІ (імовірно, йдеться про Курську область, про оточення українських військ там заявляв учора Путін, але Україна цього не підтверджувала — Ред.). Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це буде жахлива бійня, небачена з часів Другої світової війни. Хай благословить їх усіх Бог!".

Нагадаємо, 13 березня Трамп прокоментував низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Глава США сказав, що сподівається на вірні кроки Москви і хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перемир’я України та Росії — це не підготовка до заморозки війни, і на такий сценарій керівництво нашої країни не збирається погоджуватися. Крім цього, Європа обов’язкова має бути долучена до мирного процесу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що, за словами Володимира Зеленського, Путін боїться сказати прямо президентові США Дональду Трампу, що хоче продовжувати війну проти України, тому вдається до маніпуляцій.