Урожай буде удвічі більшим: який дешевий інгредієнт кладуть в лунки до картоплі

Копійчаний інгредієнт, який допоможе виростити екологічно чисту картоплю

Досвідчені городники знають, що для кращого урожаю картоплі треба не лише добре підготувати грядки до весни, а й вносити у лунки добриво. Проте, не всі підживки працюють і приносять гарний результат.

Для того, щоб виростити не лише велику кількість картоплі, а й зробити її екологічно чистою, в лунки при посадці треба покласти один дешевий інгредієнт. Разом із "ТСН" розповідаємо, який.

Що додати в лунку для гарного врожаю картоплі

Спробуйте використати пресовані пшеничні висівки, які зазвичай застосовують як корм для тварин. Вони багаті на поживні речовини, які необхідні для здорової картоплі. Йдеться про вітаміни групи В, цинк, калій, селен, фосфор, кальцій, магній, залізо, протеїн, золу та клітковину.

Перед використаннях висівок, їх треба замочити у воді і залишити на ніч, якщо вони у гранулах (3:1). Під час висаджування картоплі, у кожну лунку треба додавати 300 г суміші, присипати землею, а наверх класти картоплю.

Пшеничні висівки продаються у зоомагазинах, на ринку або навіть в інтернеті. Зокрема, на сайті купівлі-продажу можна придбати їх приблизно за 5-7 гривень за кілограм. Проте, майте на увазі, що цей метод не варто застосовувати, якщо ділянці є земляні щури, адже вони можуть зацікавитися таким добривом більше, ніж сама картопля.

Фото: OLX

Фото: OLX

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