Какое дополнительное вознаграждение получают военные во время военного положения

Защитники в Украине имеют право на дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен, но нужно выполнять боевые задания

Украинцы, которые служат в Вооруженных Силах, должны получать ежемесячно денежное обеспечение. Эти выплаты включают в себя дополнительные вознаграждения, которые начали действовать после введения военного положения в 2022 году.

Их размер колеблется от минимальных 30 тысяч гривен до максимальных 100 тысяч гривен. Сумма выплаты зависит от условий выполнения боевых задач, поясняют в Министерстве обороны Украины.

Кто из военных получает дополнительное вознаграждение к своему денежному обеспечению

Согласно постановлению "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" есть следующие суммы выплат:

100 000 грн выплачивают тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

грн выплачивают тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины; 70 000 грн начисляется бойцам в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач на линии столкновения с противником или в его тылу при следующих условиях:

во время боевых действий в составе подразделений первого эшелона обороны, наступления или контратаки в ротный опорный пункт включительно; на временно оккупированной территории Украины; в зоне между позициями сил обороны и войск агрессора; возле противника.

50 000 грн предусмотрено военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий);

грн предусмотрено военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий); 30 000 грн получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям).

"Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач", — пояснили в сообщении.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут получить до 30 тысяч гривен после выведения из зоны боевых действий.