Яким очікується курс долара в Україні найближчими днями

Курс купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках може вирости до 42 гривень

Аналітики та експерти прогнозують, що межу в 42 гривні курс долара може перетнути вже на поточному тижні.

Як каже аналітик Олексій Козирев, на початку грудня попит на валюту значно перевищуватиме пропозицію. Однак цей дефіцит перекриє Національний банк за допомогою інтервенцій.

Він прогнозує, що коливання курсу американської валюти на міжбанку буде в межах від 41,40 до 41,85 гривні, а гривня, своєю чергою, буде знецінюватись.

Водночас на готівковому ринку курс купівлі та продажу долара в банках очікується в межах від 41,25 до 42,10 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,35 до 42,00 гривень.

"Більшість обмінників фінкомпаній та кас банків виставлятимуть спред (Ред. Спред — різниця між покупкою та продажем валюти) за доларом у межах від 20 до 25 копійок", — пояснив він.

Курс долара в Україні станом на 5 грудня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 5 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,50 грн (купівля) та 41,97 (продаж). Готівковий курс — 41,77 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,6628 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде ціна на долар у грудні. Експерти поділились прогнозом, чи буде Нацбанк знижувати курс гривні.