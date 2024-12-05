Каким ожидается курс доллара в Украине в ближайшие дни

Курс покупки и продажи наличной валюты в обменниках может вырасти до 42 гривен

Аналитики и эксперты прогнозируют, что предел в 42 гривны курс доллара может пересечь уже на текущей неделе.

Как говорит аналитик Алексей Козырев, в начале декабря спрос на валюту будет значительно превышать предложение. Однако этот дефицит перекроет Национальный банк посредством интервенций.

Он прогнозирует, что колебания курса американской валюты на межбанке будут в пределах от 41,40 до 41,85 гривны, а гривна, в свою очередь, будет обесцениваться.

В то же время, на наличном рынке курс покупки и продажи доллара в банках ожидается в пределах от 41,25 до 42,10 гривны, а в обменниках финкомпаний — от 41,35 до 42,00 гривны.

"Большинство обменников финкомпаний и касс банков будут выставлять спред (Ред. Спред — разница между покупкой и продажей валюты) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек", — пояснил он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 декабря

По данным портала Минфин, в четверг, 5 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,50 грн (покупка) и 41,97 (продажа). Наличный курс — 41,77 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,6628 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет цена на доллар в декабре. Эксперты поделились прогнозом, будет ли Нацбанк снижать курс гривны.