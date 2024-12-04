Сигарети подорожчають у 2025 році: за пачку якого бренду доведеться заплатити 170 грн (перелік)

Пачка сигарет зросте в ціні на 40 гривень щонайменше

Верховна Рада України прийняла важливе рішення щодо тютюнового ринку. Народні депутати схвалили законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

За відповідне рішення проголосували 237 парламентаріїв. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Вартість цигарок суттєво зросте вже наступного року. Ціни підвищаться на 40 гривень за пачку. Втім, з різних причин зростання може бути навіть більшим.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що акцизи будуть прив'язані до курсу євро. Це дозволить поступово наближати вартість тютюнових виробів до мінімальних вимог Європейського Союзу.

Механізм зміни цін досить простий. Акцизний збір прив'язується до європейських стандартів, що автоматично спричинить зростання вартості тютюнових виробів. Виробники та продавці будуть змушені корегувати ціни відповідно до нових законодавчих норм. Розповідаємо, скільки коштуватимуть сигарети найпопулярніших брендів в Україні.

Скільки коштуватимуть сигарети в Україні

За даними Мінфіну, середня ціна вітчизняних сигарет з фільтром в Україні станом на жовтень 2024 року — 89,52 грн. Сигарети з фільтром медіум класу в середньому коштують 96,16 грн, а преміум-класу — 113,69 грн.

Наприклад, сигарети вітчизняного виробництва West будуть коштувати не 115, а 155 грн.

Сигарети Paliament будуть коштувати не 130, а 170 грн.

Сигарети Rothmans будуть коштувати 155 грн, а не 115.

Сигарети Winston також будуть коштувати на 40 гривень дорожче — як мінімум 165 гривень, при сьогоднішній вартості 125 грн.

Сигарети марки Sobranie, які також виробляються в Україні, коштуватимуть щонайменше 170 грн.

Сигарети Bond з 1 січня обійдуться мінімум в 160 гривень за пачку.

Зауважмо, що це приблизні ціни і залежатимуть вони також від принципів ціноутворення того чи іншого магазину.

Раніше "Телеграф" також писав, що ціни в Україні полетять вгору, але не через акцизи. Названо дві важливі причини.