Борщ станет дороже: популярный овощ снова вырос в цене, что будет дальше

Цены выросли преимущественно на овощ высокого качества, что объясняется увеличением спроса и уменьшением предложения

Популярные овощи на украинском рынке продолжают дорожать. В настоящее время фиксируется рост цен на белокочанную капусту высокого качества, стоимость которой за неделю поднялась на 11%.

Основной причиной негативной тенденции является заметное повышение спроса на овощ, но только на товар высокого качества. Поэтому владельцы такого овоща получили возможность повысить отпускные цены, как сообщили аналитики проекта EastFruit.

Пока производители продают свой товар в цене от 20 до 27 гривен, однако она колеблется в зависимости от качества и объема партий. За неделю стоимость выросла на 11%.

В то же время, предложение на украинском рынке достаточно ограничено. В основном это вызвано тем, что большинство хозяйств не хотят продавать капусту, ожидая удорожания этой продукции в ближайшие недели.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года, и большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее ее подорожание. Свое мнение они аргументируют снижением производства этой продукции в стране, а также заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, на сколько может измениться стоимость яиц до конца текущего года.