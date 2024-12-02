Українські продукти стануть дорожчими за імпортні: коли це буде

У наступному році вартість товарів в нашій країні буде вищою за імпортні через підвищення податків

На українському ринку прогнозується підвищення цін на досить велику кількість популярних продуктів. Здорожчання очікується і в наступному році, адже на ціноутворення вплине історичне підвищення податків з 1 грудня.

У 2025 році завезена продукція з-за кордону може бути нижчою в ціні, аніж вітчизняна. Про це повідомив економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко, передає телеканал "КИЇВ24".

Експерт зауважив, що державний бюджет нашої країни на наступний рік передбачає суттєвий дисбаланс між обсягами експорту та імпорту, який оцінюється у кілька десятків мільярдів доларів.

Тож це може призвести до несподіваних наслідків, зокрема на тлі підвищення податків в країні імпортні продукти харчування можуть стати дешевшими, аніж ті, що є на внутрішньому ринку України, резюмував Гаврилечко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на українському ринку стрімко здорожчав один з овочів борщового набору. Аналітики пояснили, на скільки змінилась ціна та чому це відбулось.