Опади у Києві будуть майже до кінця тижня: чи очікуються найближчими днями морози

До кінця поточного тижня на киян чекає хмарність, дощі зі снігом, іноді зі сніжними зернами, а також температурні гойдалки

У Києві тримається хмарність, яка принесла з собою опади. Упродовж 6-8 грудня погода трохи погіршиться, адже дощі та мокрий сніг прогнозуються щодоби.

Однак разом з мокрою погодою у місто увірветься незначне потепління. Місцями температура сягне +2 градусів, як повідомили у Meteofor.

Сонце у п'ятницю, 6 грудня, не визиратиме з-за хмар весь день. Вночі почав йти невеликий сніг зі сніжними зернами й вранці до них приєднається дощ. Сніг та дощ прогнозуються до вечора, чергуючись між собою. Синоптики попереджають про ожеледицю. Температура у денний час опуститься до -1 градусу, а вночі зафіксувалась біля -2 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються ввечері — помірні 6 м/с.

У суботу, 7 грудня, теж триматимуться хмарність та опади. Вночі йтиме дощ зі снігом, вранці очікується тільки дощ, але вже вдень знову прогнозується мокрий сніг. В кінці дня передбачається тільки дощ. Містянам та водіям варто бути уважними через ожеледицю. Вдень температура сягне +2 градусів, а вночі опуститься до -1 градусу. Максимальна сила вітру буде ввечері — свіжі 8 м/с.

Останній день цього тижня, 8 грудня, також принесе хмарність та опади у першій половині доби. Упродовж ночі-ранку йтимуть дрібні дощі та невеликий сніг. Повітря вдень та вночі прогріється до +2 градусів. Сила вітру коливатиметься в межах помірних 7 м/с-свіжих 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом в Україні пануватимуть сніг, морози та дощі. Синоптик розповіла, яким областям готуватись до такої погоди.