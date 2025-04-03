Повітряна тривога лунала по всій Україні: чому оголошували про загрозу (оновлено)

В одній з областей зафіксували повітряну ціль

У четвер, 3 квітня, по всій Україні оголосили про повітряну тривогу. Ракетна небезпека зберігається по всій території.

Причина — зліт МІГ-31, який є носієм "Кинджалів". "Швидкісна ціль на прикордоння Сумщини", — повідомили о 14:10 у Повітряних Силах ЗСУ.

Оновлено о 14: 27. Відбій повітряної тривоги по всій Україні. Можна виходити з укриттів, адже загроза минула. На Чернігівщині тривога зберігається через російські розвідувальні БПЛа, які збивають.

Довідка. МіГ-31К — це модифікований варіант надзвукового висотного всепогодного винищувача-перехоплювача МіГ-31, розроблений для несення гіперзвукових ракет "Кинджал". Ця версія літака є значно модернізованою порівняно з базовою моделлю та має низку унікальних характеристик. МіГ-31К був розроблений як носій гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" (Х-47М2).

Перші повідомлення про цю модифікацію з'явилися 2018 року, коли було оголошено про прийняття комплексу "Кинджал" на дослідно-бойове чергування в Південному військовому окрузі Росії. З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно використовує ці винищувачі для масованих атак по Україні.

Нагадаємо, остання масована атака на Україну сталася 15 березня. Вибухи чули в багатьох містах та областях нашої країни, є також значні руйнування.