У Черкаській області розгорівся "трилер" із військовозобов'язаним. У результаті він одержав тюремний строк

Обвинувачений стверджував, що його не раз забирали працівники ТЦК

За ухилення від мобілізації судили чоловіка у Черкаській області. Обвинувачений отримав строк.

Про це стало відомо з вироку Чорнобаївського районного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік отримав три повістки про необхідність прибути для відправки у військову частину, проте жодного разу нібито він не з'явився.

У судовому засіданні обвинувачений частково визнав свою вину. Він пояснив, що не ухилявся від призову, а намагався з'явитися до ТЦК та СП. Проте обставини складалися таким чином, що він не міг вчасно прибути.

Обставини справи

За словами чоловіка, перший раз, коли він прийшов до військкомату, йому повідомили про необхідність пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Після проходження медогляду йому дали "бойову" повістку. Як розповів чоловік, він з'явився у призначений час, але йому сказали, що ситуація змінилася, і відправку перенесли.

Згодом йому вручили повістку на іншу дату, і він повернувся додому. За день до призначеної дати відправки до чоловіка додому приїхали працівники ТЦК і запропонували поїхати з ними, щоб звечора зібрати всіх мобілізованих в одному місці. Він поїхав з ними, вечеряв та ночував в одному із сіл області.

Наступного ранку їх повезли спочатку в Золотоношу, а потім в Чернігівську область. У військовій частині, куди їх привезли, вони проходили певні тести, яких він не здавав у місцевому ТЦК. Після проходження тестування 3 з 5 осіб, яких привезли, повернули додому, включно з обвинуваченим.

Коли військовозобов'язаний повернувся ввечері, йому знову дали повістку на іншу дату. Він вирішив йти додому пішки, оскільки жив у селі, і автобусне сполучення в такий час вже не було, а власного автомобіля він не мав. Під час цієї дороги чоловік пошкодив ноги.

Вранці того дня, коли він мав з'явитися до ТЦК, за ним додому приїхав працівник військкомату зі старостою села. У чоловіка виник конфлікт з останнім, і він його вдарив. Працівник військкомату не захотів забирати військовозобов'язаного через те, що напередодні вживав алкоголь.

Показання обвинувачено в суді

Після цього інциденту чоловік більше не їздив у ТЦК. Пізніше його викликали до слідчого, там йому ще вручали повістки, але він вже не з'являвся. Громадянин пояснив це тим, що не міг залишити велике господарство.

Суд, врахувавши всі обставини справи та докази, визнав чоловіка винним у правопорушенні за ст. 336 КК України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.