Осадки в Киеве будут почти до конца недели: ожидаются ли в ближайшие дни морозы

До конца текущей недели киевлян ждет облачность, дожди со снегом, местами со снежными зернами, а также температурные качели

В Киеве держится облачность, которая принесла с собой осадки. В течение 6-8 декабря погода немного ухудшится, ведь дожди и мокрый снег прогнозируются ежесуточно.

Однако вместе с мокрой погодой в город ворвется незначительное потепление. Местами температура составит +2 градуса, как сообщили в Meteofor.

Солнце в пятницу, 6 декабря, не будет выглядывать из-за облаков весь день. Ночью шел небольшой снег со снежными зернами и утром к ним присоединится дождь. Снег и дождь прогнозируются до вечера, чередуясь между собой. Синоптики предупреждают об гололеде. Температура в дневные часы опустится до -1 градуса, а ночью зафиксировалась около -2 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются вечером – умеренные 6 м/с.

В субботу, 7 декабря, тоже будут держаться облачность и осадки. Ночью будет идти дождь со снегом, утром ожидается только дождь, но уже днем снова прогнозируется мокрый снег. В конце дня предполагается только дождь. Горожанам и водителям стоит быть внимательными из-за гололеда. Днем температура достигнет +2 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Максимальная сила ветра будет вечером — свежие 8 м/с.

Последний день этой недели, 8 декабря, также принесет облачность и осадки в первой половине дня. На протяжении ночи-утра пройдут мелкие дожди и небольшой снег. Воздух днем и вечером прогреется до +2 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах умеренных 7 м/с-свежих 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время в Украине будут царить снег, морозы и дожди. Синоптик рассказала, каким областям готовиться к такой погоде.