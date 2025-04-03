Ярмоленко накинувся на дитину під час матчу: "Ти як мене називаєш?" (відео)

Зірковому "динамівцю" не сподобалося, як його кличуть діти

Під час кубкового матчу "Динамо" — "Рух" (1:0) юні вболівальники активно вигукували прізвисько зіркового гравця киян Андрія Ярмоленка, щоб отримати заповітний автограф. Проте самому футболістові це не сподобалось.

У мережі завірусилося відео, на якому Ярмоленко вичитує юного вболівальника. Про це повідомляє "Телеграф".

Фани скандували "Ярмола!" в надії на те, що футболіст підійде до них, і їхнє бажання здійснилося. Проте Андрій, який розминався на полі, підійшов до юного фаната, щоби відчитати його. Вінгеру не сподобалося, що юний уболівальник вигукував його прізвисько.

— Тобі скільки років?

— 14.

— А мені 35, я тебе старший на скільки років?

— 21.

— І ти як мене називаєш? Кажеш: "Ярмола, Ярмола", — сказав Ярмоленко.

У мережі по-різному відреагували на інцидент. Дехто вважає, що футболіст переборщив із такою реакцією, інші кажуть, що "Ярмола" з вуст дитини справді звучить неповажно.

Відеообзор матчу "Рух" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" за підсумками 22 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) лідирує у першості. В останній грі чемпіонату України кияни здолали "Рух" з рахунком (2:0).