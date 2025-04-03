Величезний будинок, власний басейн і ставок: як виглядає дім скандальної Ганни Герман під Києвом

Політикиня мала особняк під Києвом

Ганна Герман — колишня скандальна народна депутатка, яка була соратницею президента-втікача Віктора Януковича. Вона відзначилась проросійською риторикою, а після 2014 року зникла з медіапростору. Востаннє в Україні її бачили на похороні першого президента України Леоніда Кравчука. За час кар'єри Герман обжилась маєтком біля Києва.

Політикиня проживала в триповерховому будинку, що у селищі Гореничі на Київщині. Котеджна забудова, де вона мала дім, розташована за 3 кілометри від київського КПП по Житомирській трасі.

Дім Герман простягається на 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка – близько на 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну регіоналки. Помітно, що на території був встелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки, берізки.

Басейн і подвір'я будинку Герман, фото з російської соцмережі "Одноклассники"

Будинок Герман під Києвом, фото "Українська правда"

Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою та мангал, прикрашений рожевим камінням.

Ставок на території будинку Герман, фото "Українська правда"

Мангал на території будинку Герман, фото "Українська правда"

Герман розповідала, що брала кредит в "Укрсоцбанку" під заставу своєї столичної квартири, аби придбати будинок під Києвом. Вона купила кілька соток землі з будинком в 200 квадратних метрів у журналіста Миколи Канішевського. Тоді вона розповідала, що взяла кредит на 8 років.

Герман брала кредит на будинок, фото "Українська правда"

Будинок Ганни Герман, фото "Українська правда"

Журналістам "Української правди" Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Канішевський підтверджував, що Герман купувала у нього будинок і землю, але йшлося лише про 12 соток. Тоді як територія біля будинку політикині була вдвічі більшою. У 2008 році подібні будинки, як у Герман, вартували від 500 до 850 тисяч доларів.

Схожі будинки вартували 500-850 тисяч доларів ще у 2008 році, фото "Українська правда"

Зазначимо, що востаннє Герман бачили на Молитовному сніданку у Вашингтоні. Було помітно, що екснардепка намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. На заході вона спілкувалась з нардепкою Юлією Тимошенко.

А от що зараз з будинком Герман біля Києва — невідомо. У мережі немає інформації, хто там живе, і чи продала політикиня цю нерухомість.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальний колишній депутат Олександр Єфремов. Він сидів у СІЗО, отримавши запобіжний захід за допомогу сепаратистам у 2014 році.