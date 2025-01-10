Вчинок норвезьких біатлоністів захопив українців (відео)

Спортсмени публічно підтримують Україну

У п’ятницю, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) відбулися чоловічі спринтерські перегони в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону. Українець Дмитро Підручний посів 4 місце.

Дмитро взяв участь у квітковій церемонії, де відзначають біатлоністів, які посіли 4-6 місця. Про це повідомляє "Телеграф".

Підручний взяв із собою прапор України. Норвежці Мартін Ульдаль та Стурла Легрейд, які зайняли у спринті 5-те та 6-те місця відповідно, розгорнули стяг України.

"Дружба цих хлопців — чисте золото", — йдеться у повідомленні під відео, яке Ульдаль репостнув собі на сторінку.

Легрейд на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з українським прапором, зазначивши, що радий буди з Підручним на квітковій церемонії.

Українці засипали сторінки норвезьких біатлоністів коментарями із вдячністю.

Нагадаємо, нещодавно Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу норвежця Йоханнеса Бо. У мережі подякували норвежцю за надання цінного лота, гроші від продажу якого підуть на допомогу Україні.