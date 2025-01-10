Рус

Вчинок норвезьких біатлоністів захопив українців (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стурла Легрейд та Мартін Ульдаль розгорнули прапор України разом із Дмитром Підручним Новина оновлена 10 січня 2025, 20:31
Стурла Легрейд та Мартін Ульдаль розгорнули прапор України разом із Дмитром Підручним. Фото Getty Images

Спортсмени публічно підтримують Україну

У п’ятницю, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) відбулися чоловічі спринтерські перегони в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону. Українець Дмитро Підручний посів 4 місце.

Дмитро взяв участь у квітковій церемонії, де відзначають біатлоністів, які посіли 4-6 місця. Про це повідомляє "Телеграф".

Підручний взяв із собою прапор України. Норвежці Мартін Ульдаль та Стурла Легрейд, які зайняли у спринті 5-те та 6-те місця відповідно, розгорнули стяг України.

"Дружба цих хлопців — чисте золото", — йдеться у повідомленні під відео, яке Ульдаль репостнув собі на сторінку.

Легрейд на своїй сторінці в Instagram опублікував фото з українським прапором, зазначивши, що радий буди з Підручним на квітковій церемонії.

Українці засипали сторінки норвезьких біатлоністів коментарями із вдячністю.

Нагадаємо, нещодавно Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу норвежця Йоханнеса Бо. У мережі подякували норвежцю за надання цінного лота, гроші від продажу якого підуть на допомогу Україні.

Теги:
#Біатлон #Дмитро Підручний