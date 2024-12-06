Прогноз по 42 грн за доллар — ложный? Чего ждать от курса на следующей неделе

До 15 декабря на рынке не ожидается серьезных скачков курса доллара, хотя обесценивание гривны продолжится

Есть прогноз, что к середине декабря резкого удорожания доллара не будет. Однако эксперт говорит, что стоит ожидать постепенного роста курса.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, передает "УНИАН", за прошедшие 3-4 недели на валютном рынке курс доллара колебался в пределах 41,2-41,6 гривны. Такая ситуация может сохраниться и на следующей неделе, хотя есть те аналитики, которые ожидают обесценивания гривны до 42.

Он объясняет, в Украине будет расти количество граждан, которые будут продавать валюту для покупок перед новогодними праздниками. Благодаря этому курс предполагается более-менее стабильным, ведь спрос и предложение ожидаются соразмерными.

Однако есть факторы, которые будут давить на наличный рынок, в частности, энергетические реалии, ситуация на фронте, а также фактор неопределенности. Хотя регулятор не заинтересован в усилении девальвации гривны, а определенные факторы оказывают положительное влияние на курс — объем международной помощи, развитие экономики в сложных условиях, объем международных валютных резервов и т.д.

Лесовой прогнозирует, что 9-15 декабря курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,4-41,8 гривны, а на наличном рынке — 41,5-42 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда курс доллара в Украине может существенно вырасти.