Про наміри Путіна, переговори та втому від війни: що Зеленський розповів в інтерв'ю в Італії

За словами Зеленського, кремлівський диктатор хоче повністю впливати на європейський континент та мріє повністю знищити Україну

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24. У ньому йшлося про російсько-українську війну, а також обговорювалися питання забезпечення безпеки та надання підтримки Україні з боку союзників та партнерів, включаючи Італію.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Офісу президента України. Ми вибрали найцікавіші моменти цієї бесіди.

Про мирні переговори

"Дуже важливо щоб мир прийшов. Ми хочемо миру більш за всіх і це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. І ми дуже хочемо. Але перед тим як про щось домовлятись, дуже важливо щоб це було не щось, як я сказав. А щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України та гарантії безпеки, що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму в 14-му, а потім 15-му роках. Так як Крим і Донбас коли вони окупували частково, всі сказали: "Ось вам заморожений конфлікт. Росія не прийде і далі буде тільки дипломатія. Але виявилось, що Путін набрехав. І виявилось, що реально Путін прийшов вже з повномасштабною війною і вбив десятки тисяч людей", – сказав Зеленський.

Про гарантії безпеки

"Америка безумовно має сильну позицію і щодо зброї та щодо економіки. Вона ядерна держава тощо і вона важлива. Щоби вона тиснула на Росію і дала Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоби Путін або хтось після нього так ніколи й не прийшов з війною проти України", – пояснив президент України.

Про наміри Путіна

"Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це – факт. Це його мрія – знищити нас повністю, окупувати нас повністю і не треба вірити в інші казки. І тому гарантії безпеки для України треба дати такі, які не дадуть можливість йому знов прийти з війною. Це наша мрія – в цьому році отримати такі гарантії і в цьому році закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", – розповів голова держави.

Зеленський також пояснив, яка загроза існує для Європи та яка мотивація у російського диктатора.

"Він точно прийде до Європи. Дивіться, він хоче ввійти в історію такою людиною, яка забирає землі, яка має таку державу, яку ніхто не може перемогти. Це його хворе бажання – це факт на сьогодні. Тому ми постійно підкреслюємо: не можна просто уступати Путіну. Потрібні гарантії безпеки. Так, не можна просто визнавати окупацію територій. Зрозуміло, юридично не можна визнати території. Інакше він піде далі в інші держави. І ви це побачите. Не дай Боже, але ви побачите – його бажання саме таке. Це його ціль – впливати повністю на європейський континент", – сказав український лідер.

Про втому від війни

На питання журналіста, наскільки Зеленський втомлений від війни, президент відповів, що просто не має права на втому.

"Просто не маю права. Я повинен це робити, я повинен бути гідним свого народу, наших людей. Ми не маємо права втомлюватись, ми обов'язково відпочинемо після закінчення цієї війни", – пояснив голова держави.

В цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський розбурхав соцмережі визнанням. "Я така сама людина, як усі. Нам усім було не просто", — сказав президент.