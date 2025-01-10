"Я така сама людина": Зеленський розбурхав соцмережі визнанням

Глава держави зробив заяву, яка викликала бурхливе обговорення у соцмережах

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24. У ньому йшлося про російсько-українську війну, а також обговорювалися питання забезпечення безпеки та надання підтримки Україні з боку союзників та партнерів, включаючи Італію.

Відео інтерв’ю опубліковано на Youtube-каналі Офісу президента України. Під час інтерв’ю Зеленський зазначив: мрія України – цього року закінчити війну. І Україна робитиме все для цього. При цьому в жодному разі не можна йти на поступки Путіну, інакше Росія піде далі.

"Я така сама людина, як усі. Нам усім було не просто", — заявив Зеленський.

Ця фраза Зеленського викликала бурхливе обговорення у соціальних мережах. В основному ці коментарі мали негативний характер.

"Ти не людина", "Лох", "Не розумію обурення українців — самі ж обрали його президентом", "Він має право на свою точку зору", "Головне — щоб слова не розходилися з дією", "Кому важче на цій війні — Зеленському, доларовому мільйонеру чи пенсіонеру, який отримує пенсію у 60 доларів?", — такі коментарі зустрічалися до відео.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський підбив підсумок "Рамштайну". За його словами, партнери гарантовано нададуть Україні додаткові системи ППО.