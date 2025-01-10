Герої війни готові взяти Ігоря Зотька на поруки
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Військові та волонтери заступилися за підприємця
У п'ятницю, 10 січня, в Печерському районному суді Києва триває розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу для українського підприємця Ігоря Зотька, якого звинувачують у нібито зв’язках із державою-агресором.
На засідання до суду надійшли заяви від захисників України — військових, які є героями війни, з готовністю взяти Ігоря Зотька на поруки. Серед них є представники Збройних Сил України та волонтери, які безпосередньо співпрацювали з підприємцем. Вони наголошують, що "діяльність Зотька стала важливою частиною підтримки української оборони".
Звинувачення проти Зотька висуваються за статтею 111-2 ККУ ("Сприяння державі-агресору"). Однак адвокати вказують на численні порушення у справі:
- Стаття була введена в дію лише у квітні 2022 року, тоді як слідство стверджує, що підготовка до злочину розпочалася ще у 2021 році.
- Справа мала б розслідуватися СБУ, оскільки це підслідність відповідно до законодавства, але розслідування ведуть інші органи.
- Версія про нібито виведення коштів до РФ базується на документах російських структур, які не мають відношення до бізнесу Зотька.
Суд має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу найближчим часом.