Герої війни готові взяти Ігоря Зотька на поруки

Військові та волонтери заступилися за підприємця

У п'ятницю, 10 січня, в Печерському районному суді Києва триває розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу для українського підприємця Ігоря Зотька, якого звинувачують у нібито зв’язках із державою-агресором.

На засідання до суду надійшли заяви від захисників України — військових, які є героями війни, з готовністю взяти Ігоря Зотька на поруки. Серед них є представники Збройних Сил України та волонтери, які безпосередньо співпрацювали з підприємцем. Вони наголошують, що "діяльність Зотька стала важливою частиною підтримки української оборони".

Звинувачення проти Зотька висуваються за статтею 111-2 ККУ ("Сприяння державі-агресору"). Однак адвокати вказують на численні порушення у справі:

Стаття була введена в дію лише у квітні 2022 року, тоді як слідство стверджує, що підготовка до злочину розпочалася ще у 2021 році.

Справа мала б розслідуватися СБУ, оскільки це підслідність відповідно до законодавства, але розслідування ведуть інші органи.

Версія про нібито виведення коштів до РФ базується на документах російських структур, які не мають відношення до бізнесу Зотька.

Суд має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу найближчим часом.