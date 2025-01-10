Нідерланди заморозили російські активи, але майже в 7 разів меншу суму, ніж очікувалося

Значна частина цієї суми належить двом компаніям

Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що влада країни прийняла рішення заморозити закордонні активи Російської Федерації на суму 97,2 мільйона євро.

Про це повідомляє "Укрінформ". Ця сума значно менша, ніж було до цього — 660 мільйонів євро.

У січні 2024 року в нідерландському парламенті оголосили, що загальна сума заморожених російських активів становитиме 660 млн. євро.

Значна частина цієї суми належить двом компаніям, назви яких нині невідомі. З них 230 млн євро однієї з компаній не підлягали заморожуванню, тому що у цієї компанії більше не було зв’язків із підсанкціонованими російськими власниками.

Крім того, у травні 2024 року Бюро оцінки інвестицій Нідерландів з’ясувало, що ця компанія, а також дочірні з нею компанії, більше не підпадають під санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації за війну проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада США ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній.