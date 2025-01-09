Чи відправляють на фронт чоловіків з гемороєм

Люди з хворобою прямої кишки вважалися "обмежено придатними"

Відповідно до оновленого наказу Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, геморой більше не є підставою для звільнення від мобілізації. Цей документ визначає нові правила, за якими чоловіки із захворюваннями венозного апарату прямої кишки можуть бути визнані придатними до військової служби.

Детальніше про це розповідає "Телеграф". Раніше чоловіки з цією недугою вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року цей статус було скасовано.

Тепер рішення залежить від форми та тяжкості захворювання:

"Придатний" – якщо загострення рідкісні та лікування дає результат.

– якщо загострення рідкісні та лікування дає результат. "Придатний для служби у тилу" – якщо вузли випадають у 2-3 стадії.

Нагадуємо, що Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.

Тобто "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Після ухвалення змін актуальними є такі статуси:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

повністю непридатний до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, кому не доведеться проходити ВЛК у 2025 році. Деяких чоловіків з відстрочкою не можуть відправити на медкомісію.