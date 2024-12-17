Страхування авто подорожчає з 1 січня: на які ціни чекати

Ціни залежатимуть від багатьох факторів

В Україні з 1 січня 2025 року відбудеться низка змін, які так чи інакше торкнуться життя більшої частини громадян. Одним із таких є підвищення вартості обов’язкового автомобільного страхування.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди. Зазначається, що розміри страхових виплат поступово підвищуватимуться, щоб досягти європейського рівня.

На кінцеву вартість впливатимуть багато факторів на кшталт наявності конкуренції, оцінки ризиків страховими компаніями, ринкової ситуації в країні та багатьох інших.

"Якщо для авто з невеликим об’ємом двигуна, з місцем реєстрації в Києві зараз купити "автоцивілку" можна приблизно за 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її вартість становитиме 4,4 тис. грн. – 5,5 тис. грн.", — розповів генеральний директор Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берзанюк.

За його словами, зростання вартості може становити 50-70%.

За новими правилами залишаться пільги в 50% вартості страхового поліса для деяких категорій громадян: УБД, учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1 і 2 груп.

Водій може отримати знижку лише на один автомобіль, який знаходиться у його власності та не використовується в комерційній діяльності.

Як повідомлялося раніше, у МОЗ розповіли, чим будуть замінені МСЕК, які були розпущені після серії корупційних скандалів. Їх хочуть розпустити до кінця року.