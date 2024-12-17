У Києві працюють десятки ялинкових ярмарків: де вони знаходяться та які там ціни

Усі дерева тут чіповані та продаються легально

Ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Також тут можна придбати композиції з хвої та різноманітний декор. Про це повідомляється на сайті КМДА.

У Києві організовано продаж натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас на 148 локаціях у десяти районах столиці. Вони працюватимуть до 31 грудня.

Повідомляється, що всі дерева чиповані і це дозволяє відстежити їхнє походження та вберегти покупців від придбання незаконно зрубаних хвойних.

"Також кожне дерево має самоклеючу етикетку з індивідуальним номером і штрих-кодом, що дозволяє перевірити інформацію через єдину систему електронного обороту деревини на сайті open.ukrforest.com ", — зазначають у КМДА.

Новорічні дерева цього року привезені із Волинської та Закарпатської областей, а також із Данії.

"Придбавши новорічне дерево на легальному ярмарку, кияни отримають якісну ялинку і роблять внесок у розвиток міста, оскільки сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Купівля хвойного дерева на офіційному майданчику важлива, зокрема, для збереження природних ресурсів і боротьби з нелегальним вирубуванням лісів", — наголосив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимир Костіков.

Вартість ялинок у Києві у 2024 році

На вартість новорічних красунь впливає країна походження, пишність і висота, а також якість дерева. Ціни на столичних ялинкових ярмарках виглядають так:

Сосна звичайна: від 350 до 800 грн.

Ялинка звичайна: від 700 до 1400 грн.

Зібрані ялинки з гілочок: 300 грн.

В’язанки: маленька — 160 грн, середня — 250 грн і велика — 450 грн.

Сосна в’язана: 550 грн.

Датська ялинка: від 1800 до 2500 грн.

Датська ялинка преміум-класу: від 2000 до 3500 грн.

Де у Києві працюють ялинкові ярмарки

Офіційні ялинкові ярмарки у столиці організовані на 148 локаціях у десяти районах столиці.

Їх знайти ви зможете за такими адресами:

Нагадаємо, ціни на ялинки в Одесі здивували мережу. Там за найскромніше новорічне деревце просять 1800 гривень. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 2500-2900 гривень. Найшикарніші ж екземпляри "затягнуть" на 4500 — 5000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує штучна ялинка в Україні. Ціни на неї також кусаються, втім, це все-таки дешевше, ніж купити живе дерево. Та й вибір є на кожен гаманець та смак.