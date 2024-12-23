Некоторые категории ВПЛ могут получить до 20 тыс грн помощи

Переселенцам, которые решили выехать из зоны боевых действий, предусмотрена выплата, но нужно соответствовать определенному условию

Украинцы, вынужденные выехать из зоны боевых действий в другие области, могут рассчитывать на денежную помощь в 20 тысяч гривен.

Ее будут выплачивать с целью оплаты переезда и первых месяцев аренды жилья, сообщил народный депутат Павел Фролов. Выплата предусмотрена на первое время, пока лицо ищет работу и адаптируется к новым условиям.

Начислять денежную помощь в 20 тысяч гривен будет благотворительный фонд "Волонтерская организация Союз Рядом" в рамках проекта "Убежище рядом". Одним главным условием для оформления выплаты есть желание освоиться и найти работу.

Кроме того, проектом также предусмотрена поддержка в:

поиске жилья;

трудоустройстве;

устройстве детей в школы и детские сады;

предоставление гуманитарной помощи, одежды, лекарств, продуктов после переезда.

Чтобы оформить выплату или получить дополнительную информацию, лицу следует обратиться к представителям фонда по электронной почте ([email protected]) или по телефону (+380 (93) 349 8451).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной прифронтовой области дают деньги на оплату коммунальных услуг.