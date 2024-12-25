Может ли лицо за границей оформить украинскую пенсию дистанционно

Лицам, проживающим в других странах, не нужно ехать в Украину, чтобы оформить пенсию

Украинцы, проживающие за границей, могут оформить себе пенсионные выплаты на Родине. Для этого необязательно возвращаться домой.

Лицу следует обратиться по месту своего проживания или регистрации в органы Пенсионного фонда. Есть также возможность оформить выплату в электронном виде через портал Пенсионного фонда, как говорит адвокат Лилия Лукацкая в интервью Украинскому Радио.

Заявление на оформление пенсии можно подать через "Дія", портал pfu.gov.ua или по почте, однако последний вариант она не советует, аргументируя, что регистрация на сайте ПФУ является самой простой.

"Хочу обратить внимание, что лицо, которое обращается в Пенсионный фонд, четко должно указать, с каким заявлением оно обращается. Если ставится вопрос о назначении пенсии, то указываете, какую пенсию вы хотите, потому что у нас существуют несколько видов пенсии. Основная — это пенсия по возрасту. Есть пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца. Еще могут быть пенсии за выслугу лет, но они назначаются по отдельным законам", — пояснила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров будет получать увеличенные выплаты со следующего года.