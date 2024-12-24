З 2025 деякі пенсіонери отримуватимуть більші виплати: деталі доплати

Аби отримати до 600 гривень, пенсіонеру потрібно відповідати певним умовам

У січні 2025 року деяким пенсіонерам збільшать виплату за допомогою спеціальної вікової доплати. Її сума коливається від 300 до майже 600 гривень.

Доплату отримають пенсіонери, яким виповнилось 70 років включно. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Нині ця доплата становить:

пенсіонерам від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Вона розрахована для пенсіонерів віком від 70 років, які вийшли на пенсію за віком, однак за умови, що їхня загальна щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

"Доплату починають нараховувати з дня досягнення цього віку. Нарахування доплати починається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тож за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів", — пояснили в повідомленні ПФУ.

Варто додати, що сума має нарахуватись автоматично до основного розміру пенсії, тому звертатись за її оформленням не потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів передбачено надбавку в понад 2 тис грн у 2025 році.