Кому з українців у 2025 році можуть призначити максимальну пенсію
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На 2025-2027 роки в Україні є зафіксована максимальна сума пенсії — трохи більше 23 600 гривень
В Україні є зафіксовані розміри мінімальної та максимальної пенсійної виплати.На найбільшу виплату можуть розраховувати вісім категорій осіб.
З наступного року максимальна пенсія не зміниться. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, інформує "УНІАН".
"Бюджетна політика буде спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету у 2025–2027 роках, який було збільшено з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України", — йдеться в документі.
Варто нагадати, що у поточному році сума такої виплати сягнула 23 610 гривень і на неї мають право:
- державні службовці;
- науковці;
- народні депутати;
- працівники місцевого самоврядування
Водночас така можливість є у громадян, офіційний дохід яких складає 50 тисяч гривень щомісяця і вони мають повний страховий стаж.
Крім того, є такі категорії працівників, у яких пенсія може бути більшою за максимальну по Україні. Мовиться про суддів, чиє довічне грошове забезпечення не обмежене і може сягати понад 100 000 гривень на місяць, а також про військових та співробітників поліції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам з 2025 року збільшать виплати за допомогою доплати.