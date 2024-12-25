Кому з українців у 2025 році можуть призначити максимальну пенсію

На 2025-2027 роки в Україні є зафіксована максимальна сума пенсії — трохи більше 23 600 гривень

В Україні є зафіксовані розміри мінімальної та максимальної пенсійної виплати.На найбільшу виплату можуть розраховувати вісім категорій осіб.

З наступного року максимальна пенсія не зміниться. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, інформує "УНІАН".

"Бюджетна політика буде спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету у 2025–2027 роках, який було збільшено з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України", — йдеться в документі.

Варто нагадати, що у поточному році сума такої виплати сягнула 23 610 гривень і на неї мають право:

державні службовці;

науковці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування

Водночас така можливість є у громадян, офіційний дохід яких складає 50 тисяч гривень щомісяця і вони мають повний страховий стаж.

Крім того, є такі категорії працівників, у яких пенсія може бути більшою за максимальну по Україні. Мовиться про суддів, чиє довічне грошове забезпечення не обмежене і може сягати понад 100 000 гривень на місяць, а також про військових та співробітників поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам з 2025 року збільшать виплати за допомогою доплати.