Доллар по 42,40 уже до конца года? Как будет колебаться курс на этой неделе

Эксперт прогнозирует девальвацию гривны, поэтому курс доллара на этой неделе будет в коридоре 42,25-42,40 гривен

В течение 26-29 декабря курс доллара на валютном рынке будет точно держаться выше отметки в 42 гривны. Эксперт объясняет, что много чего будет зависеть от официального курса.

Изменения на валютном рынке в течение этой недели зависят от официального курса, который выставит Национальный банк Украины. Наиболее вероятно, что показатели достигнут отметки 42 гривны, как спрогнозировал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

По его словам, средний наличный курс будет колебаться в пределах 42,25-42,40 грн.

Курс доллара в Украине на 26 декабря

По данным портала "Минфин", в четверг, 26 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,75 грн (покупка) и 42,30 (продажа). Наличный курс — 42,15 (покупка) и 42,20 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,8623 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, может ли курс доллара в Украине вырасти до 42,8 гривны уже в начале 2025 года. Эксперт также пояснил, что на рынке действует режим управляемой гибкости, а Нацбанк отслеживает баланс между спросом и предложением.