Дешево посмажити картопельки не вдасться: коли овоч знову може зрости в ціні

На українському ринку у перші місяці наступного року один з овочів борщового набору може здорожчати до 38 гривень

Ціни на овочі борщового набору на українському ринку тримаються на досить високому рівні. Деякі з них, зокрема картопля, продовжують дорожчати й на початку 2025 року не варто очікувати на їх здешевшання.

Зростання вартості цього овочу останнім часом вдалось трохи зупинити за допомогою стабілізації постачання імпорту. Однак на 2025 рік важко спрогнозувати ціни, як сказала головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, передає "24 Канал".

Згідно з її прогнозом, на початку наступного року, найбільш ймовірно, очікується здорожчання картоплі.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року ціна на картоплю може зрости до 38 гривень за кілограм (+6 %) проти грудня 2024 року. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов їх зберігання та логістики", пояснила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштують картопля, цибуля та капуста гуртом на українському ринку. На деякі товари середній цінник сягає 4 гривень.