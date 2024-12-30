Дешево пожарить картошечки не удастся: когда овощ снова может вырасти в цене

На украинском рынке в первые месяцы следующего года один из овощей борщевого набора может подорожать до 38 гривен

Цены на овощи борщевого набора на украинском рынке держатся на достаточно высоком уровне. Некоторые из них, в частности картофель, продолжают дорожать и в начале 2025 года не стоит ожидать их удешевления.

Рост стоимости этого овоща в последнее время удалось немного остановить с помощью стабилизации поставок импорта. Однако на 2025 год сложно спрогнозировать цены, как сказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, сообщает "24 Канал".

Согласно ее прогнозу, в начале следующего года, наиболее вероятно, ожидается подорожание картофеля.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в январе 2025 года цена на картофель может вырасти до 38 гривен за килограмм (+6 %) против декабря 2024 года. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий их хранения и логистики", — пояснила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоят картофель, лук и капуста оптом на украинском рынке. На некоторые товары средний ценник составляет 4 гривны.