Відходимо від свят з посмішкою: найкращі післяноворічні меми

Навіть у скрутні часи українці не втрачають почуття гумору

Святкування Нового року вже лишилося позаду. Але ненадовго продовжити святковий настрій допоможуть кумедні меми та смішні картинки.

Цього разу "Телеграф" зібрав меми, пов'язані з закінченням свят та поверненням до буденних справ. Сподіваємося, що вони допоможуть вам поглянути на післясвяткову реальність з позитивного боку.

І яким би не був важким новий рік, варто знаходити місце для позитиву. Навіть якщо це буде лише смішна картинка чи коротеньке відео.

Важливо пам’ятати, що підтримку та натхнення можна знайти навіть у повсякденних речах. Також не забувайте присвятити трохи часу собі самому там вашим близьким.

Раніше "Телеграф" згадував про те, з чого жартували в мережі весь 2024 рік. Зазначимо, що українці продовжували проявляти креативність, знаходили приводи для жартів як у важкі, так і в радісні моменти.

До речі, свого часу політик Віктор Ющенко уславився своєю любов’ю до бджіл та меду, а згодом це стало трендом. "Телеграф" розповідав, як улюблена пасіка колишнього президента України стала мемною історією.