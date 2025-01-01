Опустится ли курс доллара в Украине после праздников

Экономист дал прогноз и подчеркнул, что значительных изменений с курсом американской валюты после зимних праздников не ожидается

Курс доллара на валютном рынке к 2025 году превысил показатель в 42 гривны. Как прогнозирует экономист, после окончания зимних праздников украинцам не стоит ожидать серьезного падения курса.

Основными факторами, влияющими на курс, являются дефицит торгового баланса, слабые прямые иностранные инвестиции и высокий уровень импорта. Поэтому экономист Олег Устенко в эфире Вечір.LIVE сообщил, что значительного спада показателей после праздников не будет.

Однако он отметил, что есть и положительные факторы, в частности, наличие больших резервов Национального банка, которые составляют почти $39,9 млрд и покрывают импорт на 6 месяцев.

"В следующем бюджете заложен курс за пределами 42 грн. Я был бы удивлен, если бы резервы тратились для снижения курса", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 января

По данным портала "Минфин", в среду, 1 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,90 грн (покупка) и 42,45 (продажа). Наличный курс — 42,35 (покупка) и 42,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,0295 грн.

Ранее Телеграф писал о том, как может измениться курс доллара в Украине в 2025 году. Некоторые эксперты ожидают значительного роста показателей.