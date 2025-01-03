Некоторым украинцам предусмотрены дополнительные выплаты к зарплате – и позже их сумму еще увеличат

С января текущего года в Украине будет введено дополнительное начисление для педагогов, сумма которого сначала составит 1300 гривен, а позже — 2600 гривен

С 1 января 2025 в Украине внедряют дополнительные ежемесячные выплаты для учителей. Сумма сначала составит 1300 гривен, а с сентября – 2600 гривен.

С этого года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату. Она предусмотрена постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования".

Действие постановления распространяется на педагогов учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности.

Сумма ежемесячной доплаты с 1 января 2025 года составляет 1300 гривен, а с 1 сентября — 2600 гривен. Она будет рассчитываться пропорционально объему учебной нагрузки или педагогической работы, и не будет зависеть от стажа, квалификации или местонахождение школы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Правительство планирует давать участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны денежную помощь для занятий спортом. Чтобы получить такую выплату, лицо должно подать заявку через приложение "Действие" (Ред. в укр. вар. "Дія"). О начислении такой помощи сообщил нардеп Алексей Гончаренко.